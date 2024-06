LIVE Italia-Brasile 2-1 Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre devastanti nel terzo set 25-18

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-18 Il primo tempo di Fahr! L’vince un grandeset. Prova di squadra eccellente. Nota di merito per Sylla che avrà sbagliato qualcosa in attacco ma sta reggendo alla grande in ricezione dove è cercata dalle battitrici avversarie in ogni posizione! 24-18 Mano out Ana Cristina da zona 4 24-17 La parallela di Antropova da zona 2 23-17 Diagonale vincente di Antropova da zona 4 22-17 Diagonale stretta di Rosamaria da zona 2 22-16 Errore al servizio21-16 Primo tempo Carol 21-15 Fallo di rotazione20-15 Out Gabi da zona 4 19-15 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 18-15 La fast di Carol 18-14 Egonuuuuuuuuuuuuu! La parallela da zona 2 dopo la grande difesa di Sylla! 17-14 La slash di Danesi! 16-14 Mano out Bosetti da zona 4 15-14 Pallonetto millimetrico di Egonu da zona 2 14-14 Diagonale vincente di Gabi da zona 4 14-13 Mano out Sylla da zona 4 13-13 Roberta di seconda intenzione 13-12 Diagonale vincente di Egonu da seconda linea 12-12 Ancora out Sylla da zona 4 12-11 Out la diagonale stretta di Sylla da zona 4 12-10 Primo tempo Thaisa 12-9 Ci pensa Egonu sulle mani del muro da seconda linea 11-9 Vincente il diagonale di Ana Cristina.