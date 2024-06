LIVE Italia-Brasile 0-1 Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre non completano la rimonta nel primo set 24-26

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1tempo Carol Partenza disastrosa dell’che però è stata brava a rimettere a posto le cose, prima di tutto in ricezione e poi in attaccoi ma proprio due errori sono costati carissimi dopo il pareggio a quota 24. Battuta sbagliata di Lubian e attacco fuori di Egonu che continua ad alternare cose buonissime a scelte non vincenti. Deve trovare la continuità di rendimento l’opposta azzurra. Serve più equilibrio, qualche errore in meno, una gestione migliore delle palle complicate per essere veramente efficace 24-26 Out l’attacco di Egonu da seconda linea. Peccato! Leavevano rimesso in piedi un set che sembrava compromesso ma sono arrivati due errori a regalare il parziale alle brasiliane 24-25 Errore al servizio24-24 Murooooooooooooooooooo Orroooooooooooooooooooooooooo su Ana Cristina 23-24 Mano out di Egonu in pipe 22-24 Mano out Rosamaria da zona 2 22-23 Bordata di Egonu in parallela da seconda linea dopo due pallonetti dell’azzurra 21-23 Diagonale vincente di Ana Cristina da zona 4 21-22tempo dietro Lubian 20-22 Mano out Gabi da zona 4 20-21 Il pallonetto di Egonu da zona 2 19-21 Muroooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuu su Gabi 18-21 Errore al servizio18-20 Mano out Sylla da zona 4 17-20 Errore al servizio17-19 La parallela di Sylla da zona 4.