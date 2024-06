Lautaro Martinez e l’Inter | una storia pronta a vivere nuovi capitoli vincenti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024)rinnoverà il suo contratto conper una cifra pari a 9 milioni annui più bonus. Il Toro argentino, che con i nerazzurri ha già vinto 7 trofei a livello nazionale, guarda con ambizione alla conquista ditrionfi. LE MOTIVAZIONI –non poteva che proseguire la sua esperienza alanteponendo ragioni diverse rispetto a quella del cuore. Lo scenario relativo al suo rinnovo, infatti, è mutato nel momento in cui il capitano nerazzurro ha invitato espressamente il proprio agente Alejandro Camaño a ridurre le pretese economiche conper trovare una soluzione di compromesso a 9 milioni annui più bonus. In questo modo il Toro argentino, consapevole della volontà propria e della sua famiglia di proseguire l’esperienza in nerazzurro, ha dimostrato come la chiave per restare a Milano fosse il riferimento al suo legame cono mondo Inter.