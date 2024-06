La pioggia sul Pigneto Un giorno di ordinario maltempo a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Se Joel Schumacher avesse deciso di ambientare ‘Undi ordinaria follia’ a, possiamo essere ragionevolmente sicuri che il protagonista William ‘Bill’ Foster, magistralmente interpretato da un quadratissimo e nevrotico Michael Douglas, non si sarebbe mosso in una città irrorata dal caldo sole agostano ma in uno scenario grigio e plumbeo di. Il rapporto trae lainfatti è improntato al più evidente caos, alla entropia inarrestabile, e appunto alla follia. E se per i torrenziali acquazzoni che, a volte, si abbattono sulle disastrate strade capitoline vengono a formarsi scenari desolati da tsunami o da monsone filippino, con strade inondate, caditoie e tombini cementificati, autovetture sommerse e galleggianti a pelo d’acqua, è più curioso quel fenomeno per cui basta una sola stilla di, una sola nuvola nera desiderosa di scaricare un po’ di, ed ecco la città annegare in una replica strutturale e virtuale di “Waterworld” pur senza acqua: è sufficiente la mera promessa, o la minaccia, di, per incunearsi e perdersi nel labirinto eterno di vetture che ini riesumano persino dai musei pur di attraversare l’altro lato della strada.