La mia passione per l’Europa La Moretti è l’unica cesenate candidata al parlamento dell’Ue

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi alle 18.30 al Bar Tazza D’Oro in piazza Almerci ci sarà un aperitivo per la presentazione dei candidati alle elezioni aleuropeo della lista ‘Stati Uniti d’Europa’ che comprende +Europa, Italia Viva, Psi, Radicali italiani, Libdem e l’Italia c’è, che fa capo a Renew Europe, il gruppo politico liberale aleuropeo. Insieme al capolista della circoscrizione Nord-Est Graham Watson, europarlamentare britannico con cittadinanza europea, ci sarà Maria Laura, unicaaleuropeo. La storia politica di Maria Laura, insegnante in pensione, è un po’ travagliata: infatti dall’agosto 2018 al gennaio 2021 ha guidato il Pd di Cesena come segretaria comunale incontrando sempre maggiori difficoltà, poi è uscita ed è approdata a Italia Viva.