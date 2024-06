La casa di Mamma ho perso l’aereo è in vendita | si trova vicino a Chicago e costa oltre 5 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladi Kevin dihoè (di nuovo) in. Fan e appassionati saranno contenti di saperlo, un po’ meno, forse, scoprendo il prezzo. La villa costruita in stile georgiano nel 1921 situata al numero 671 di Lincoln Avenue a Winnetka,, è inal modico (si fa per dire) presso di 5e 250mila. Come si legge sul sito dell’agenzia immobiliare che cura la, la Dawn McKenna Group citata da Cnn, e sul portale immobiliare Zillow, la villa, la cui storica facciata è rimasta la stessa del film, ha ben cinque camere da letto, sei bagni ma anche una sala cinema e un campo da basket privato. Laera stata venduta nel 2012 ai proprietari uscenti per la cifra di un milione e mezzo di, ma da allora, nel 2018, laha subìto un importante lavoro di ampliamento e ristrutturazione che ha quindi aumentato il suo valore nel mercato immobiliare.