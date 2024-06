Inchiesta sui rifiuti a Catania tra i 32 indagati c’è anche Leoluca Orlando | Chiarirò la legittimità della mia attività

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è, ex sindaco di Palermo e candidato alle prossime europee con Alleanza Verdi e Sinistra, tra glidi unaProcura disulla gestione dilegata alle società Rap di Palermo e sui siti delle discariche Valanghe d’inverno e Tiritì dell’Oikos. Sono 32 gliper cui, a vario titolo, sono contestati i reati di abuso nella gestione, il trattamento e lo smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di. Tra gli, come riporta l’Ansa, gli imprenditoriOikos spa, Orazio e Domenico Proto, il capo dipartimentoProtezione civile regionale Salvatore Cocina, in qualità di dirigente generale del servizio Autorizzazioni impianti gestione, alcuni allora dirigenti e tecniciRap, l’allora sindaco di Palermo, e due suoi assessori che si sono succeduti all’Ambiente: Sergio Marino e Giusto