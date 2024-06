Il no di Piersanti ai David di Donatello accende un riflettore sui premi al miglior compositore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) IlFrancoha recentemente ritirato la propria candidatura aidiin aperta polemica con l’organizzazione. Il maestro sostiene che essendo stata designata una specifica categoria per il, non ha senso farvi competere film con un’alta percentuale di musica di repertorio. Credo cheabbia perfettamente ragione nel denunciare una modalità che genera fraintendimenti, svilendo il lavoro del, autore di musiche originali. Il suo gesto, inoltre,finalmente unsu una serie di problematiche che, a mio avviso, vanno ben oltre quello che i media generalisti sono stati in grado di recepire. Credo sia opportuno ricordare innanzitutto che l’uso di musica di repertorio (canzoni o brani strumentali) nel cinema d’intrattenimento è un modus operandi piuttosto diffuso; tuttavia, se in alcuni film queste musiche non assolvono ad alcuna specifica funzione estetico-narrativa, in altri, come ad esempio Pulp Fiction di Tarantino, rappresentano un vero e proprio tratto distintivo della pellicola.