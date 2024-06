Il Napoli lavora a due colpi per la difesa | possibile ritorno dall’Arabia Saudita!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) Manna a lavoro per centrare i duein: due ex Serie A, uno può tornare. La dirigenza azzurra è a lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. Il nuovo allenatore, Antonio Conte, è pronto a richiedere alla società alcuni rinforzi in più settori del campo per promuovere il progetto di ricostruzione che De Laurentiis vuole attuare. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, sta già cercando di capire quali potrebbero essere i profili più adatti al nuovo sistema di gioco dei partenopei. Nell'ultima annata calcistica non sostituire Kim Min-jae ha condannato ilad avere unasenza leader e praticamente in continua rotazione. Ostigard e Natan hanno iniziato la stagione mentre Juan Jesus e Rrahmani l'hanno conclusa.