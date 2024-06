Gibilterra il tunnel che potrebbe cambiare il destino dell’Africa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu – La prima volta che Spagna e Marocco hanno discusso la costruzione di unsotto lo stretto diè stata nel 1930, ma il progetto fu subito abbandonato a causa della durezza del fondale, con le tecnologie dell’epoca che non permettevano l’avanzamento dei lavori. Le discussioni su quel progetto ripresero vigore nel 1979, ma anche in quel caso rimasero lettera morta. Oggi qualcosa sta per muoversi, ed esistono serie possibilità di vedere questorealizzato entro il 2030, in tempo per i mondiali di calcio del 2030 che si terranno in Spagna, Portogallo e Marocco., come ilpuòilLo scorso marzo il ministro delle Acque marocchino ha incontrato il ministro dei Trasporti spagnolo per discutere del: a quel punto la Moroccan National Company for Strait Studies ha iniziato a capire come finanziare quest’opera e a lavorare sui dettagli ingegneristici.