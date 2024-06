Con la La Dario Acquaroli anche il primo Tricolore di mountain bike per atleti con disabilità intellettiva e relazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, in occasione di La, l’importante gara internazionale diche è in programma ad Iseo (Brescia), in Franciacorta, si svolgeràla prima edizione di sempre del Campionato Italiano FISDIR/FCI FAUMCUP MTB, che assegnerà i titoli tricolori della MTB ar con. L’iniziativa è nata grazie al protocollo d’intesa tra FCI e FISDIR, da cui è stato possibile elaborare un Regolamento tecnico che consente aglicon, dai 16 anni in poi, di poter praticare il ciclismo a livello agonistico. La GimaSport, società organizzatrice di La, ha subito sposato attivamente la proposta di organizzare la prima assoluta di un evento come questo dimostrando, come sempre, una grande sensibilitàverso i temi del sociale oltre che una visione del ciclismo e dello sport come qualcosa di inclusivo.