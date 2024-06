Ciclismo Giro di Svizzera 2024 | calendario tappe orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildelledeldi, in programma dal 9 al 18 giugno prossimi lungo le strade del paese elvetico. Un appuntamento classico, che precede di pochi giorni il Tour de France per ottoche promettono spettacolo su un percorso come sempre piuttosto impegnativo e ricco di salite. Tra i big attesi al via spiccano i nomi di Joao Almeida, Enric Mas, Tom Pidcock, Egan Bernal, Richard Carapaz e molti altri ancora. Di seguito il dettaglio delle frazioni e tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.ditv ePrima tappa, domenica 9 giugno Vaduz – Vaduz (4,8 km, cronometro individuale) Prima partenza: 14:15 Arrivo ultimo corridore: 17:00 circa Seconda tappa, lunedì 10 giugno Vaduz – Regensdorf (177,3 km) Partenza: 12:45 Arrivo: 17:00 circa Terza tappa, martedì 11 giugno Steinmaur – Rüschlikon (161,7 km) Partenza: 13:10 Arrivo: 17:00 circa Quarta tappa, mercoledì 12 giugno Rüschlikon – Passo del San Gottardo (171 km) Partenza: 12:30 Arrivo: 17:00 circa Quinta tappa, giovedì 13 giugno Ambrì – Carì (148,6 km) Partenza: 13:05 Arrivo: 17:00 circa Sesta tappa, venerdì 14 giugno Locarno – Blatten-Belalp (151,4 km) Partenza: 12:00 Arrivo: 17:00 circa Settima tappa, sabato 15 giugno Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon (118,2 km) Partenza: 14:20 Arrivo: 17:30 circa Ottava tappa, domenica 16 giugno Aigle – Villars-sur-Ollon (15,7 km, cronometro individuale) Prima partenza: 14:15 Arrivo ultimo corridore: 17:00 circa TV E– Ildisarà trasmesso intv su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire le ottoanche ingrazie a Discovery+, Sky Go, Dazn e Now.