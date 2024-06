Captain America 4 Giancarlo Esposito nel cast del film Marvel sarà un villain?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 1 giugno 2024)parteciperà a: Brave New World, quartodel MCU dedicato al noto personaggio, in un ruolo ancora non definito, ma “negativo”, secondo quanto riportato da Variety. Non sono al momento disponibili altri dettagli sull’ingresso dell’amato attore nelCinematic Universe, il cui nome era da tempo associato dai fan ai progetti di Kevin Feige, per un’eventuale versione riveduta e corretta del Professor X, il ‘padre’ degli X-Men, cosa che ovviamente ora non accadrà. Come ricorda proprio Variety,aveva preannunciato la sua presenza nelin uscita nel 2025, durante un Comicon in Brasile nei mesi scorsi: “Quanti Professor X abbiamo già visto? Molto più bello essere originali! Non vi piacerebbe vedermi interpretare nel MCU un personaggio nuovo, fresco e originale? Statemi a sentire: succederà prima di quanto pensiate“.