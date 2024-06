Bologna guarda a sinistra Riscatti da 25 milioni per Saele e Kristiansen | il club adesso riflette

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Da Casteldebole fin qui hanno sempre lasciato intuire che il primo obiettivo da centrare in vista del mercato sarà quello di confermare più elementi possibile della magica cavalcata Champions, per dare continuità di progetto. Anche per questo con l’addio di Thiago, la dirigenza si è focalizzata su tecnici che abbiano nei sistemi 4-2-3-1 e 4-3-3 il proprio riferimento, perché non c’è l’intenzione di rivoluzionare la rosa. Se così sarà dipenderà dall’evoluzione e pure dalle idee del nuovo tecnico. Perché aspettando che si sciolgano i nodi relativi a Zirkzee, che con la clausola rescissoria entro luglio sarà libero di decidere il proprio destino a fronte di 40di euro, c’è anche la questione Calafiori. Riccardo ha richieste da Juventus, Napoli e Chelsea e la proposta di adeguamento del, ha un contratto in essere, ma spiegherà le sue intenzioni dopo l’Europeo.