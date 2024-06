‘Benevento vuole vincere’ | il ‘Vigorito’ pieno è una sentenza | Benevento ha già vinto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, il jingle delle ultime settimane che si è fatto più forte in occasione dei play off. Indubbiamente ribaltare la gara di ritorno con la Carrarese ha la sua difficoltà. Toscani non irresistibili, giallorossi non al meglio della condizione, qualche atleta in affanno e per fortuna qualche squalificato che ritorna. Serve, a questo punto, la mano del dodicesimo uomo in campo, il pubblico. E va detto che la risposta dei tifosi, in questa fase di prevendita, togliendo la piccola e inspiegabile decisione di non dare la prelazione agli abbonati incrementando le file ai botteghini, ha dato una risposta chiara e inequivocabile:ha già. In 9mila al campo con una prevendita portata avanti fino a ridosso della sfida promette ancora la crescita della cifra.