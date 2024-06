Andrea Zenga la dolce dedica a Rosalinda Cannavò | ‘Sei la cosa più bella che esista’

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024)sono più innamorati che mai. La coppia presto allargherà famiglia, l’attrice è inattesa, e presto darà alla luce un femminuccia. Il giovanenon perde mai occasione per esternare il suo sentimento d’amore nei confronti della sua compagna, sui social l’opinionista sportivo proprio in questi giorni le ha fatto una dolcissimasempre più innamorato diLa favola d’amore deglivò continua a far sognare i più romantici., in questi giorni, ha postato una storia su Instagram con una foto della sua amata, accompagnata da una: “Sei lapiùche esita” con tanto di emoticon a forma di cuore.© Instagram La risposta alladel suo amato compagno non è mancata,ha commentato il post discrivendo: “Sei tu lapiùche esita”.