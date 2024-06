Affari Tuoi andato tutto male | colpo di scena per Angela e Tommaso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Puntata sfortunata, ma solo in parte, quella dida Ancona adsu Rai 1. I due, in rappresentanza delle Marche, hanno messo in fila una serie di pescate negative, che poi hanno compromessoil resto della partita. "Quando hanno eliminato i 300mila euro, che erano nel pacco numero 4 - ha spiegato il conduttore, Amadeus - poi". La coppia ha quindi tentato la sorte con il gioco della regione fortunata, puntandosulla Sicilia e sperando di portare a casa 50mila euro. Alla fine, dopo che erano rimaste solo la Calabria e la Sicilia, Amadeus ha rivelato che la regione fortunata era proprio quella scelta da. Che, quindi, sono riusciti a vincere i 50mila euro tra gli applausi del pubblico.