Lotta all’abusivismo Un protocollo a due tutelerà il Ceresio

(Di martedì 28 maggio 2024) L’Autorità di bacino lacuale, Piano e Ghirla e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como, hanno sottoscritto und’intesa per rafforzare la collaborazione operativa in occasione di controlli sul demanio lacuale del Lago di. L’accordo, firmato dal direttore dell’Autorità e dal comandante del Reparto operativo aeronavale, come ha spiegato una comunicazione congiunta, "ha lo scopo di rafforzare la reciproca collaborazione per operare sinergicamente nella tutela del demanio lacuale". Nel dettaglio, l’Autorità si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, input informativi qualificati che consentiranno al Corpo di svolgere controlli, anche preventivi, sulle installazioni non autorizzate e nei confronti di casi di abusivismo edilizio.