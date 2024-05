Sorteggio Roland Garros 2024 oggi | a che ora inizia - dove vederlo in tv e streaming Mina vagante Nadal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quest’, giovedì 23 maggio (dalle ore 14.00), si terrà ildela livello di main draw. In questi giorni si stanno già disputando infatti le qualificazioni per il secondo Major stagionale, l’unico in calendario sulla terra battuta, che per l’occasione rappresenterà anche l’ultimo torneo di rilievo valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi. Torneo a cinque cerchi in programma proprio sul Philippe Chatrier e sugli altri campi del. La cerimonia odierna, in cui verranno compilati i tabelloni principali di singolare maschile e femminile, si svolgerà nel magnifico scenario del giardino delle serre d’Auteuil. Campioni uscenti, e attuali n.1 del ranking mondiale, il serbo Novak Djokovic e la polacca Iga Swiatek. In dodici mesi però tante cose sono cambiate, soprattutto nel settore maschile (Swiatek infatti resta la grande favorita del torneo), con Nole che arriva a Parigi con tante incognite e poche certezze dopo una prima parte di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.