Regolamento Ternana-Bari | cosa succede in caso di pareggio - Serie B 2023 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildi, match dello stadio Libero Liberati valevole per il ritorno dei playout di. Dopo ilottenuto nella sfida di andata dello stadio San Nicola, le due squadre tornano in campo per disputare quest’ultimo incontro dell’anno valido per la permanenza in cadetteria. La squadra rossoverde ha intenzione di amministrare i due risultati su tre a disposizione, provando a chiudere i giochi con una vittoria. I ragazzi di Federico Valente, dal loro canto, hanno soltanto un risultato a loro disposizione, ossia la vittoria; incontrario sarà retrocessione inC., RITORNO PLAYOUT Lagioca in casa al Libero Liberati questa partita di ritorno grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto nella regular season, sedicesima contro diciassettesima. Questo risultato, oltre ad un vantaggio di campo, darà la possibilità agli uomini guidati da Roberto Breda di conquistare il traguardo della salvezza anche due pareggi oppure con una vittoria e un, ma con egual numero di gol segnati dalle due compagini.

