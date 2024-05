Non solo Napoli | Mollichelli su ADL e il modello Atalanta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Di seguito il commento suldi Adolfotratto dal portale www.magazine.com. Ora, si è messo contro anche la seconda creatura – si fa per dire – cioè il Bari. A dire il vero, si è messo contro un’intera città, con quella dichiarazione (durante l’audizione al Senato) quanto meno incauta: senza la Filmauro, il Bari fallirebbe. Senza nemici, Aurelio Primo non sa vivere. E’ una sorta di malattia. Il presidente del… Si è messo contro anche le cosiddette “piccole”: appesantiscono i conti, le squadre del campionato vanno ridotte. Ah! dimenticavo, bastonate anche ai procuratori ed al sistema contrattuale. E qui, proprio non mi sento di dare torto ad Aurelio Primo. Una regolamentazione seria andrebbe fatta. Aspettando l’ultima di campionato (anche) delIntanto, si chiuderà ospitando il Lecce (una delle piccole), l’orribile campionato degli azzurri con lo scudetto sul petto.

