Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chissà cosa penserebbede L’arte della gioia trasformato in una serie tv da sei puntata dae presentato a Cannes e accolto come "simbolo del Women Empowerment", di emancipazione. Lei che fu una ribelle vera e che in vita non poté mai raccogliere il successo del suo romanzo, pubblicato dopo la sua... .