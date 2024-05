Diversità - visite mediche sospes - illycaffè si conferma B Corp

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), Società Benefit leader nel caffè di alta qualità sostenibile, ha riottenuto e con un punteggio più alto che in precedenza, la certificazione B. La Bè rilasciata dall'organizzazione internazionale B Lab che misura performance sociali e ambientali dell' azienda. Nel 2024ha ottenuto il punteggio 90,4, meglio del 2021. Nel 2023 l'azienda ha ridotto del 12,9% il fabbisogno energetico utilizzando il 95,5% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (+19,2% sul 2022) con miglioramenti lungo le linee produttive, e un nuovo software per le macchine tostatrici, che ha ridotto del 20% i consumi in fase di stand-by. Sforzi sono stati fatti nell'ambiente di lavoro, promuovendo una cultura di, equità e inclusione (DE&I) escludendo qualsiasi discriminazione. ...