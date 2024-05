Claudio Ranieri e il rush finale salvezza | col Parma che fu di Pioli 7 punti nelle ultime tre partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) L’ultima volta che il Milan ha perso a San Siro contro il Cagliari, sulla panchina dei sardi c’era Gian Piero Ventura. Era il giugno 1997 (0-1, rete di Muzzi) e da quel momento i rossoneri vinsero 17e pareggiarono le due restanti contro i sardi per una mediadi 2.79, la più alta nella competizione per una squadra contro una singola avversaria affrontata almeno 15 volte nel periodo. In una lottache sembra essere decisa dalle imprese delle squadre in corsa, la formazione disi presenta stasera (ore 20:45) contro un Milan ferito con l’obiettivo dei tre. I numeri non sono favorevoli: il Cagliari ha vinto solo una delle22 trasferte di Serie A. Come se non bastasse,dovrà fare a meno degli ...