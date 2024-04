Servizio pubblico e lotta all’inquinamento siano le vere priorità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Moroni In un articolo sulla mobilità sul triangolo industriale nord-ovest mi hanno colpito le dichiarazioni dell’ad dell’azienda ferroviaria regionale. Afferma, in sostanza, di auspicare nuovi stili di vita per i cittadini lombardi, questo per la necessità di alleggerire la linea del nodo ferroviario di Milano. È congestionata, ma non è possibile costruire nuove infrastrutture e allora è necessario rimodulare gli orari delle persone per evitare concentrazioni eccessive di traffico. Ma come? Per Pedemontana e autostrade i soldi e gli spazi per costruire si trovano, quando si tratta invece di migliorare la rete ferroviaria le scuse fioccano, anzi chi usufruisce del treno dovrebbe rimodulare i suoi orari di lavoro? Credo che si stia toccando il fondo, le performance degli ultimi mesi per quanto riguarda i treni di Trenord sono estremamente negative. In una Regione come la Lombardia, ...