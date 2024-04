Dengue e malaria - boom di casi | ecco di chi è la colpa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 aprile 2024) Scatta l’allarme per. Isono in forte aumento e gli infettivologi hanno individuato la responsabilità di questo nuovo. E’didi. A confermarlo sono gli esperti in vista del convegno in programma a Barcellona tra il 27 e il 30 aprile. Stando a quanto riferito dagli esperti, se i ritmi attuali verranno confermati entro il 2100 il mondo si troverà con oltre 4,7 milioni di persone a rischio contrazione di questi due virus.spaventano gli esperti – cityrumors.it – foto AnsaPer questo motivo la speranza degli esperti è che si possa arrivare ad un vero e proprio cambio di passo per riuscire a contenere la diffusione di entrambe le malattia. Il motivo dei ...