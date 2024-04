Aquilani | Partita complicata Ho molta scelta dalla trequarti in su

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pisa, 25 aprile 2024 - Alla vigilia del match con il Catanzaro, quartultimo turno del torneo Cadetto,presenta il match in conferenza stampa, affrontando diversi temi. Com’è la condizione della squadra? “Buona condizione, abbiamo lavorato bene in settimana”. Torregrossa può recuperare? Hermannsson e Veloso? “Torregrossa è in fase di recupero, oggi speriamo possa fare l’allenamento completo. Anche Hermannsson sembra non aver nulla di così grave. Miguel invece deve aspettare ancora qualche giorno”. Chesi aspetta dal Catanzaro? “Mi aspetto una, è una squadra che gioca bene a calcio e ha avuto una continuità di risultati importanti. Ci focalizziamo su ciò che abbiamo fatto per migliorare alcuni problemi che abbiamo analizzato. Abbiamo la possibilità di fare una gara importante ...

