Incidente fatale tra due auto sulla Statale a Tenna vicino Trento | un morto e due feriti - traffico deviato

Milano – Un tragico incidente nel pomeriggio di sabato 6 aprile ha portato via Cesare Piovene Porto Godi. Settantasette anni, milanese, dal 2022 era il presidente de La Doria , storico gruppo ... (ilgiorno)

Un altro Incidente mortale sulla stessa strada maledetta. Una nuova vittima - e un'altra sarebbe in condizioni gravissime - lungo il tratto ionico della Statale 100. È... (quotidianodipuglia)

GRADISCA D'ISONZO - MESTRE - Un motociclista ha perso la vita nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 aprile, a causa di un Incidente lungo l'autostrada A34 in... (ilgazzettino)

Giuseppe Serio, l'autista del tir morto sulla A20: una vita dedicata al lavoro e alla famiglia - PALERMO – È Giuseppe Serio, conosciuto come Pino, l’autista 66enne tragicamente deceduto nell’Incidente di ieri lungo la A20 tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Rocca di Caprileone. Incident ...informazione

Schianto fatale in autostrada, Giuseppe Serio muore a 66 anni: “Doveva godersi la pensione” - Avrebbe dovuto godersi la sua meritata pensione dopo una vita in cabina, Giuseppe Serio, l’autista di 66 anni di Palermo morto ieri pomeriggio in un Incidente sull‘autostrada A20. L’uomo era a bordo d ...mondopalermo

Scivola e muore nel canalone sul Sorapiss. Caduta fatale di 300 metri per Monica Reginato di 55 anni, si stava allacciando i ramponi - CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Stavano scendendo e si stava mettendo i ramponi quando è scivolata cadendo nel canalone. È morta così ieri Monica Reginato, ...ilgazzettino