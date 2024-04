Uccide il vicino per un parcheggio - 74enne resta in cella

(Di venerdì 19 aprile 2024) Parete.in carcere ilArmando Ortodosso, che sabato pomeriggio intorno alle 16 ha ucciso a colpi di pistola ildi 60 anni Sebastiano Tessitore in seguito ad una lite scoppiata per questioni diall’interno degli spazi condominiali. Lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Napoli Nord, Daniele Grunieri, che non ha convalidato il fermo disposto qualche ora dopo l’omicidio dalla Procura per mancanza del pericolo di fuga, ma ha comunque emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, sussistendo i gravi indizi e il pericolo di reiterazione del reato. Ortodosso, ex guardia giurata, ha confessato il delitto, spiegando di aver iniziato a litigare con la vittima perché questi aveva parcheggiato l’auto in modo tale da impedirgli di accedere al garage. “Come hai ...

