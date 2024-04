Mean Girls - sei un vero fan? Dimostralo con il nostro quiz

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il teen movie che ha segnato un'epoca compie 20 anni. Sicuri di ricordare tutti i dettagli delle (dis)avventure di Cady & co.?

Weekend senza scossoni al box office americano, che vede il sorpasso del thriller The Beekeeper ai danni di Mean Girls . Si invertono le prime posizioni del box office americano dell'ultimo weekend di ... (movieplayer)

I Ricchi e Poveri stanno conquistando l'Ariston. Per la terza serata del Festival di Sanremo 2024, il duo ha stupito tutti con un look tutto rosa, un tributo al celebre film con Lindsay ... (fanpage)

Una frase del nuovo film di Mean Girls non piacque alla star del cult del 2004 ed è stata cancellata in digitale . Nel nuovo film di Mean Girls uscito poche settimane fa, è contenuta una battuta che ... (movieplayer)

The Christmas Quest, Lacey Chabert e Kristoffer Polaha protagonisti di una nuova rom com natalizia - Si intitola The Christmas Quest la commedia romantica natalizia con protagonisti Lacey Chabert e Kristoffer Polaha.comingsoon

Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt e un inatteso ritorno dal passato. Dal 9 maggio su Netflix - Un ritorno dal passato, una rom-com che più classica non si può. La Madre della Sposa, con Miranda Cosgrove e Benjamin Bratt. Dal 9 maggio su Netflix ...hotcorn

Trama e cast di Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo - Diretto da John Slattery, questo film dark comedy su un misterioso doppio omicidio da risolvere sta per arrivare in streaming per il pubblico italiano ...tecnologia.libero