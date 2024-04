Meloni vola a Tunisi | focus su Piano Mattei e migranti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Visita lampo ain mattina per la presidente del Consiglio Giorgia, attesa poi nel pomeriggio a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. Quella di domani è la quarta missione della premier ina, la prima nell'ambito del. Il governo, sottolineano fonti italiane, è "fortemente impegnato" a sostenere laa, ritenuta una "tassello fondamentale" della stabilità del Mediterraneo e del Nord Africa con cui Roma intrattiene storiche relazioni. Per questo - viene ricordato - l'Italia è anche attiva nel promuovere relazioni positive tra l`Unione Europea e laa a sostegno del Memorandum firmato il 16 luglio 2023.La cooperazione tra i due Paesi coinvolge molti ambiti e per questosarà accompagnata dal ...

