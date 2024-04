Conte | se M5s supererà Pd ad europee non chiederò leadership

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Veramente sono stufo di leggere che il M5S vuole prendere un punto in più del Pd, sta facendo una continua competizione sul Pd. Oggi, dalla Calabria, annuncio che se allesupereremo il Pd non farò valere questo come motivo dinei confronti del Pd. Quindi il mondo del Pd si rilassi d'ora in poi. Per me lapassa dai valori, dai principi che tu persegui, dalla legalità, dalla trasparenza, dalla lotta alla corruzione, dalla capacità di cacciare via la politica dalla sanità, da infrastrutture migliori". Così Giuseppeintervistato in studio a Radio Onda verde a Vibo. "Il Movimento non è né il moralizzatore in casa altrui né il castigatore in casa altrui. Semplicemente dobbiamo fare in modo che tutta la politica possa uniformarsi a livelli di legalità, di sensibilità per la lotta alla ...