LIVE – Milano-Perugia 1-3 25-18 | 24-26 | 20-25 | 18-25 | gara-4 semifinali Playoff Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Latestualedi-4 della semifinale deiScudetto delladimaschile. Gli uomini di Roberto Piazza vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per ripetere la strepitosa vittoria di-2 e pareggiare nuovamente la serie. I meneghini però hanno bisogno della partita perfetta per mettere in difficoltà gli avversari e tenere vivo il sogno di accedere all’atto conclusivo. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, d’altro canto, non hanno certo intenzione di concedere altro spazio ae vanno a caccia del successo decisivo per chiudere i giochi e assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia ancora una volta grande ...