Picchia la titolare del minimarket e ruba il registratore di cassa | si nasconde in pizzeria e fa a pugni con un cliente

(Di domenica 7 aprile 2024) La “notte brava” di un 35enne a Roma. Dopo averto ildida un– non prima di aver malmenato la– si è nascosto in una. Dove ha fatto acon un. Ecco cosa è successo. I Carabinieri a Roma – Immagine di repertorio (ilcorrieredellacitta.com) La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza un romano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina, lesioni personali e danneggiamento. Nella circostanza, su segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in Via Ciamarra, dove hanno notato un uomo che fuggiva a piedi. Ragion per cui, i Carabinieri insospettiti lo hanno raggiunto e bloccato. Dagli ...

Sballo, alcol e maxi rissa in centro ad Ancona: la trasferta violenta dei maranza. Denunce Neppure una - ANCONA Dalle città limitrofe al centro di Ancona per trascorrere un pomeriggio di alcol e violenza. La gita dei maranza è finita come nei peggiori saloon del Far west, con una ...corriereadriatico

Cinghiate e lancio di tavolini, far west dei maranza da “Rosa”: «Quei ragazzini erano furie» - ANCONA Botte a non finire, cinghiate, morsi, calci e pugni. Un Far west in pieno centro che ha fatto volare anche i tavolini e le sedie dei dehors di Rosa Food al grido di «tanto ...corriereadriatico

IL NOME. titolare di un noto lido sotto processo: Picchia moglie davanti alla figlia e aggredisce i poliziotti - L’uomo, che attualmente è sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia, oltre che il divieto di dimora, fu arrestato dalla polizia nello scorso mese di gennaio, al termine di una ...casertace