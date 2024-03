F1 | Sergio Perez | “Dato il massimo | ma ho avuto delle difficoltà”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ha cominciato bene anchequesta stagione, dando un seguito a come l’aveva finita ovvero al secondo posto della classifica generale. Si sono dimostrate dunque ancora una volta imprendibili le due Red Bull che hanno già messo in chiaro le cose. Certo, il circuito del Bahrain è sempre particolare e scarsamente indicativo dell’andamento complessivo della stagione, ancor di più in questo caso visto che era il primo, tuttavia i primi dati non possono che far piacere al ‘Toro rosso’. Così al termine della gara il pilota messicano è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato così.: “Penso che fosse ilrisultato possibile” Crediti foto: Oracle Red Bull Racing FacebookQueste alcunedichiarazioni di, raccolte da Motorsport: ...