Quanto rende affittare casa? Il mattone resta un ottimo investimento | valore cresciuto del 46% in 25 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 –sempre di più. I rendimenti annui da locazione, infatti, come si legge in un report di Tecno, sono al: per un bilocale di 65 mq nelle grandi città italiane il rendimento si è attestato nel 2023 intorno al 5,2% e le grandi città sono quelle che garantiscono i rendimenti maggiori con Genova al 6,6%, Palermo al 6,4% e Verona con 6,3%. Ildelle case In conto capitale, invece, dal 1998 al 2023, limitando l’esame alle grandi città italiane, i prezzi risultano saliti mediamente del 46% e la città che ha messo a segno la performance migliore è stata Milano con il 132,1%, seguita da Napoli (72,1%) e Firenze (71,2%). Investimenti nelD’altra parte, secondo l’analisi dell’ufficio studi del Gruppo ...