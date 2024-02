Frane e strade chiuse Lunigiana flagellata Fango | sassi e pioggia | la circolazione va in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Notte di tregenda, quella tra lunedì e martedì, in: le montagne hanno iniziato a franare a causa del forte maltempo. Un’infinità di smottamenti sul dedalo diprovinciali, regionali, nazionali hanno provocato restringimenti della carreggiata e difficoltà agli automobilisti in transito. Importante smottamento sulla statale per il Lagastrello in territorio del Comune di Comano, a un chilometro circa dal ponte dell’Abbazia di Linari: la grande colata die pietre ha decretato la chiusura della statale e il divieto al traffico pesante. Altra frana poco prima di Codiponte, frazione del Comune di Casola: un’imponente massa die massi ha precluso il transito sulla Regionale 445 per la Garfagnana. Ieri mattina gli addetti ai lavori hanno verificato che sotto la frana non ...