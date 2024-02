Alessandra Mussolini | come sta dopo aggressione | età | marito | figli | dove vive | studi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 febbraio 2024)è stata aggredita in strada e ha condiviso un video sui suoi social per raccontare quanto accaduto. Un episodio di violenza gratuita,ha specificato proprio in prima persona, ricevuto da parte di una persona che ha utilizzato una stampella per picchiarla a Strasburgo. “Sono sconvolta” dice, mentre le immagini scorrono e il suo viso è visibilmente provato e spaventato.stal’/Foto Ansa (cityrumors.it)Il tutto è avvenuto durante la notte, la capodelegazione di Fi all’Eurocamera era arrivata in città per prendere parte alla Plenaria dell’Eurocamera, poi è avvenuta l’da parte di un uomo che,specificato, parlava italiano. “Troppa violenza” ...