Calcio | Serie A | Lecce-Inter 0-4

(Di domenica 25 febbraio 2024) 20.00 L'passa anche ae riporta a 9 punti il vantaggio sulla Juventus,con una partita da recuperare. Con lo 0-4 incassato al 'Via del Mare' dalla capolista, salentini si fermano a 24 punti. I nerazzurri passano al primo affondo con Lautaro Martinez su imbucata di Asllani (15'). Mkhitaryan sfiora il palo. A inizio ripresa si vede ilcon il colpo di testa alto di Blin. Ma raddoppia l'con Frattesi su invito di Sanchez (54'). Frattesi assistman manda Lautaro a segnare il suo 22° gol (56'). Poker di de Vrij su corner (67')

Denis Pesaresi e Scheffer permettono l’exploit sul campo del Real Monterotondo (2-1) Senigallia , 25 Febbraio 2024 – Successo d’oro per la Vigor Senigallia che ... (vallesina.tv)

Lecce-Inter, bufera all’intervallo: “Non può giocare a Calcio”: La squadra di Inzaghi sta vincendo per uno a zero grazie al gol di Lautaro Martinez, il centesimo dell’argentino in Serie A con la maglia nerazzurra Tifosi dell’Inter scatenati sui social nel primo ...calciomercato

Serie D gironi F e G, i risultati della ventiquattresima giornata: il Roma City sbanca Ascoli, l'Ostiamare vince il derby laziale: Va così a pari punti, fuori dalla zona playout, con il Trastevere, battuto in casa dalla Cavese capolista e lanciata verso la Serie C con il gol di Di Piazza. Vince di misura l'Ostiamare, che ...romatoday

bari: spintone al raccattapalle, Matino chiede scusa: "Chiedo scusa al raccattapalle per il gesto che ho fatto. Di certo non era mia intenzione usare "violenza" (piccola spinta) ma e' stato ...sportmediaset.mediaset