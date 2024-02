Tennis, chi è Jakub Mensik: il più giovane top-100 del ranking ATP

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un talento indiscutibilmente. Il cecosi è messo particolarmente in luce nel corso dell’esperienza a Doha e il raggiungimento della semifinale nell’ATP250 sul cemento qatariano passa attraverso vittorie prestigiose contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, lo scozzese Andy Murray e soprattutto il russo Andrey Rublev (n.5 del mondo). Si tratta per, in quest’ultimo caso, della prima affermazione contro un giocatore appartenente alla fascia top-10/top-5 e il risultato è considerevole per molteplici motivi perché, oltre al penultimo atto conquistato a Doha, il giocatore sarà nel gruppo dei migliori 100ti al mondo a partire da lunedì prossimo (n.94 virtualmente). Visti i suoi 18 anni e 4 mesi, parliamo del piùgiocatore in top-100. Quali sono le sue caratteristiche? ...