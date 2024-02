Atletica | Mattia Furlani fa il record europeo Under 20 nel lungo | vola a 8 | 08

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024) Stoccolma – Prosegue lo straordinario 2024 didegli Azzurri dell’leggera italiana, in preparazione dei prossimi impegni internazionali. Tra Stoccolma e Metz rimbombano echi di successi sia in pista che in pedana. In Svezia,migliora il primatonel20 andando oltre gli otto metri e fa 8,08. Nove centimetri in più rispetto alla misura fatta in pedana al Folksam Grand Prix nella passata edizione (con 7,99). Nello stesso Meeting, si registra anche la splendida prestazione di Elisa Molinarolo nell’asta. L’Azzurraa 4,63, superando il primato indoor di Roberta Bruni (4,62), fatto ad Ancona. Arriva un doppioancora anche dal mezzofondo. E’ magico Pietro Arese. Quest’ultimo corre ...