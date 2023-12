LOL 4 | ufficiale il cast | tra i comici in gara anche Abatantuono | Panariello e Santamaria

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Svelato ildi LOL 4, condotto da Fedez con Frank Matano e Lillo, tra iinDiego, Giorgioe Claudio: ecco tutti i concorrenti e la loro video presentazione Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonisti della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. La quarta stagione, in sei episodi, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2024. LOL 4Diego, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio, Claudio, Rocco Tanica si ...