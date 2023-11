Squid Game – La sfida è reale o è tutto finto? La rivelazione dei concorrenti

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Altro che reality,– Lasarebbe, almeno secondo un’inchiesta di Rolling Stone che ha intervistato alcunidel gioco Netflix, ispirato alla popolare serie tv sud-coreana. Gli intervistati, che hanno chiesto di restare anonimi, hanno detto che sapevano in anticipo chi sarebbe stato eliminato; come ad esempio duebritannici, che alla rivista americana hanno rivelato di aver ricevuto biglietti di andata e ritorno per Londra ben prima di sapere che sarebbero stati eliminati dal brutale gioco di sopravvivenza. In un articolo pubblicato nel febbraio 2023 da Rolling Stone, alcunianonimi del reality show di Netflix– La, hanno ...