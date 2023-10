RISULTATI | AEW WrestleDream 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Questa notte dalla Climate Pledge Arena di Seattle è andata in scena la prima edizione del PPV. Un PPV corposo, come spesso accade in casa AEW, con diversi match interessanti e titoli in palio. Dal dream match tra Bryan Danielson e Zack Sabre Jr., ai vari match titolati con il main event che ha visto Christian Cage affrontare Darby Allin con in palio il TNT Championship e alla fine la ciliegina sulla torta, con lo storico debutto di Adam Copeland (Edge) in AEW! Di seguito trovate i: Zero Hour Pre-Show Mixed Eight Man Tag Team: Athena, Billie Starkz, Keith Lee & Satoshi Kojima battono Diamante, Mercedes Martinez & Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty & Shane Taylor) (5:42) Singles Match: Claudio Castagnoli batte Josh Barnett (8:23) Singles Match: Luchasaurus batte Nick Wayne (4:55) AEW World ...