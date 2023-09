Germania e migranti | i numeri e il discorso di Angela Merkel

(Di sabato 30 settembre 2023) Berlino accoglie più richiedenti di tutti gli stati della Ue. E nel 2015 aprì le porte a 820.000 siriani in un colpo solo. Il nodo dei 150.000 in fuga dall’Italia

E qui scatta l'applauso, almeno di noi di Globalist. Dimmi con chi vai etc... Musk si schiera con Meloni. A colpi di fake news Scrive Annalisa ...

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni invia un nuovo messaggio alla Germania in tema di Migranti : “No alla solidarietà con i ...

Il tema deiresta al centro del dibattito politico, all'indomani del vertice del Med9 a Malta in cui la ... Così Piantedosi ha sventato il blitz pro Ong dellaSubito il ministero dell'...Un blitz architettato dallache 'non ha alcuna intenzione di interrompere i finanziamenti alle Ong che portano isulle nostre coste. Probabilmente il governo tedesco sperava in un ...

Migranti, Scholz: “Troppi arrivi in Germania, controlli aggiuntivi ai confini” Il Fatto Quotidiano

Migranti, la Germania blinda i confini. Nuovo scontro con l'Italia, l'Ue prova a mediare ilmessaggero.it

Il venditore l’ha acquistata nel 2003 in Germania, in occasione della fiera Techno Classica di Essen e ha aspettato 20 anni prima di decidere di disfarsene, anche se è probabile che se ne pentirà. Il ...Si tratta di una normativa, sottolinea Mirabelli, «che era più commisurata alla figura dell’esule politico, piuttosto che essere idonea ad affrontare una questione quasi di massa come quella dei ...