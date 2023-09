Affitti brevi | puro statalismo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Consigliamo vivamente la lettura del disegno di legge sulle locazioni turistiche. Nelle intenzioni del ministero del Turismo, sarebbe dovuto essere addirittura un decreto legge. Ci rendiamo conto che leggere un testo di legge sia un esercizio piuttosto noioso, ma potrebbe essere interessante per capire cosa sia lo. Cosa sia la sinistra e cosa invece dovrebbe essere la destra liberale, senza scomodare Gaber. Il vicepremier Salvini e saggiamente anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, hanno criticato il testo. E bene hanno fatto. Ma conviene ricordare l’esistenza del burrone per evitare di caderci dentro, visto che l’intenzione di approvare la legge è diffusa. Qualcuno può immaginare che qui si esageri. Non è così. La Repubblica italiana, secondo la nostra Costituzione figlia del compromesso con i comunisti, non solo riconosce la ...