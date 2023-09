Serie C girone C Crotone vs Sorrento quinta giornata stadio Ezio Scida ore 20 45

(Di sabato 23 settembre 2023)C/vsdomenica 24 settembre 2023 ore 20,45. Tra i pitagorici torna disponibile il difensore Gigliotti insieme con altri ventisei convocati. Ospiti senza lo squalificato Petito. Mister Zauli: “Non è una partita spartiacque, dovrà essere il giorno dei fatti”. Probabili formazioni:(4-2-3-1): Dini, Leo, Bove, Gigliotti, Giron, Felippe, Vitale, Petriccione, D’Errico, Tribuzzi, Gomez. All. Zauli(4-3-3): Marcone, Todisco, Blondett, Panelli, Loreto, La Monica, De Francesco, G.Vitale, Badje, Martignago, Scala. All. Maiuri Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani Ass. Alessandro Munerati di Rovigo Alessandro Antonio Boggiani di ...

Il video con Highlights e gol di Padova-Novara 2-0, match valido per la quarta giornata del girone A della Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio “Euganeo” ...

Il video con Highlights e gol di Giana Erminio-Mantova 0-2, match valido per la quarta giornata del girone A della Serie C 2023 / 2024 . Dopo oltre 80 ...

Il video con Highlights e gol di Renate-Atalanta U23 1-0, match valevole per il quarto turno del girone A della Serie C 2023 / 2024 . I padroni di ...

Praticamente nulla da segnalare in Puglia dove vanno in scena due delle partite serali del Girone C della Serie C 2023 /2024. 0-0 in uno dei “derby” ...

Vittoria in trasferta per l’Arezzo di mister Indiani sul campo della Virtus Entella per la quinta giornata del campionato di Serie C 2023 /2024, ...

RIMINI - Momenti di apprensione e di timore al Romeo Neri di Rimini , durante l'incontro della quinta giornata diC (B ) tra i biancorossi locali e il Perugia . Attorno al quarto d'ora di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 1 - 0, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un fumogeno, lanciato ...Quinta giornataB: risultati e programma Virtus Entella - Arezzo 1 - 2 Pontedera - Recanatese 2 - 2 Spal - Lucchese 1 - 2 (sospesa al 12' st per impraticabilità del campo di gioco) ...

Terminata anche l'ultima partita di questo sabato di Serie C con una ventina di minuti di ritardo rispetto alle altre per via dell'incendio al Neri nel primo tempo che si era concluso con il risultato ...Primo successo dei bianconeri. Nel girone B di Serie C perde ancora la Virtus Entella: ko in casa con l'Arezzo, altra vittoria rotonda per il Cesena ...