Fiat - Il primo test della 600e - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 settembre 2023) Con la 600, lapunta forte sul segmento B, popolarissimo in Italia. Le versioni in campo sono due, entrambe basate sulla piattaforma CMP2 e dotate di trazione anteriore: la, 100% elettrica con batteria da 54 kWh, e la Hybrid, appena annunciata. Abbiamo provato l'Ev: autonomia, prezzo e caratteristiche saranno sufficienti per rispondere alle esigenze di un vasto pubblico? Le prestazioni e la fluidità di marcia sono quelle tipiche delle elettriche, così come il confort, vista l'assenza di rumori e vibrazioni invadenti. Buona la taratura degli ammortizzatori, che si fanno trovare pronti nell'assorbire le asperità in modo efficace. Tutti i dettagli delcontattonuovasono disponibili nel. Buona visione!