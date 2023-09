Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,78%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,76%. . 21 settembre 2023Il Principale indice delladitratta con un moderato - 0,81%, a quota 28.993,83 in apertura. 21 - 09 - 2023 09:02

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,78% - Italia-Mondo Alto Adige

Giu' petroliferi, Mediobanca fiacca dopo lista cda per board (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Partenza in chiara flessione per le Borse europee sulla prospettiva di tassi di interesse ...Quanto costa una lezione di equitazione a Milano e a Roma Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: dove vive è un posto quindi che permette a lei e alla figlia di vivere a contatto con la natura ...