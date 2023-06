Mkhitaryan | Lukaku | Darmian | l' Inter e quel quasi derby con il City

(Di sabato 10 giugno 2023) Treisti con una (presunta) motivazione in più. Sono Matteo, Henrikhe Romelu. Li accomuna un particolare: tutti e tre hanno giocato nel Manchester United e per loro la ...

Tre interisti con una (presunta) motivazione in più. Sono Matteo Darmian, Henrikhe Romelu. Li accomuna un particolare: tutti e tre hanno giocato nel Manchester United e per loro la finale di Champions dovrebbe avere i contorni di un derby. Godranno dell'appoggio ...... Brozovic in vantaggio su, che comunque ha recuperato dall'infortunio. In avanti Dzeko - Lautaro conche dovrebbe partire ancora dalla panchina. Nel City un solo dubbio: Walker (...C'è anche un pezzo di Roma qui a Istanbul, un po' di biancoceleste, con Simone e Acerbi è un po' di giallorosso, cone Dzeko. Edin si contende il posto con, che nelle dodici partite ...

Per affrontare la corazzata di Guardiola e l'immarcabile Haaland, qualche dubbio per Inzaghi che potrebbe affidarsi al bosniaco per dare una mano a Lautaro. Mkhitaryan forse partirà dalla panchina. Do ...Calcio d'inizio alle ore 21. A Istanbul Inzaghi dovrebbe tenere ancora Romelu in panchina per lanciarlo a gara in corsa, Guardiola con la formazione tipo ...